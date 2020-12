Brexit-Barnier informera lundi matin les ambassadeurs de l'UE de l'état des discussions

BRUXELLES, 13 décembre (Reuters) - Le négociateur européen Michel Barnier informera lundi à 08h30 les ambassadeurs de l'Union de l'état des discussions sur les futures relations commerciales avec le Royaume-Uni, a annoncé dimanche Sebastian Fischer, porte-parole de la présidence allemande de l'UE.

La Grande-Bretagne et l'Union européenne se sont encore donné dimanche un délai supplémentaire pour tenter de parvenir à un accord in extremis sur leurs futures relations, à moins de trois semaines de leur divorce effectif, mais Boris Johnson a souligné que les points de vue de Londres et Bruxelles restaient très éloignés sur certains points essentiels.

(Kate Abnett, version française Jean-Philippe Lefief)