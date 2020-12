Brexit: Barnier informera mercredi à 07h30 GMT les ambassadeurs des Vingt-Sept - sources européennes

BRUXELLES, 1er décembre (Reuters) - Michel Barnier, négociateur en chef des Européens sur le Brexit, informera de l'état des discussions avec Londres les ambassadeurs des 27 Etats-membres de l'Union européenne mercredi à 07h30 GMT, a-t-on appris mardi auprès de deux sources diplomatiques européennes.

A un mois du départ du Royaume-Uni de l'UE, les deux parties espèrent toujours parvenir à un compromis pour éviter une sortie désordonnée, mais les négociations piétinent et Britanniques et Européens martèlent depuis des semaines qu'un "no deal" est préférable à un mauvais accord. (Gabriela Baczynska version française Henri-Pierre André)