Brexit: Barnier suggère de prolonger la transition jusqu'à fin 2022 - The Guardian

BANGALORE, 18 novembre (Reuters) - Michel Barnier, qui dirige l'équipe des négociateurs européens sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a soulevé la possibilité de prolonger jusqu'à fin 2022 la période de transition post-Brexit, rapporte dimanche soir le quotidien The Guardian.

Cette période de transition, censée amortir les effets du divorce, doit pour l'heure courir de la sortie officielle du Royaume-Uni, fixée au 29 mars prochain à 23h00 GMT, jusqu'à la fin de l'année 2020 (elle pourra être reconduite une fois, pour une durée qui reste à fixer).

Durant toute cette période, l'intégralité des règles et engagements européens, notamment financiers, continuera de s'appliquer au Royaume-Uni, qui n'aura en revanche plus son mot à dire dans les processus de décision.

Selon le Guardian, Barnier a évoqué sa possible extension jusqu'à fin 2022 lors d'une réunion extraordinaire avec les ambassadeurs des Vingt-Sept. L'idée, poursuit le quotidien britannique, serait de donner deux années supplémentaires à Londres et Bruxelles pour négocier le cadre de leurs futures relations commerciales.

Mais elle reviendrait à prolonger encore l'application des règles européennes et de la contribution financière britannique: fin 2022, il se sera écoulé six ans et demi depuis le référendum de juin 2016 par lequel les Britanniques se sont prononcés à 52% en faveur du Brexit.

Theresa May, qui a difficilement fait accepter la semaine passée par le gouvernement britannique un accord technique sur le Brexit trouvé avec les négociateurs européens, a annoncé dimanche qu'elle se rendrait dans les prochains jours à Bruxelles pour y rencontrer Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.

Un sommet extraordinaire réunira dimanche prochain à Bruxelles les dirigeants européens. (Bureau de Bangalore Henri-Pierre André pour le service français)