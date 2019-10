Brexit-Bruxelles parle de "points positifs" dans les propositions de Johnson

BRUXELLES, 2 octobre (Reuters) - La proposition présentée mercredi par la Grande-Bretagne en vue de sa sortie de l'Union européenne comprend "des points positifs", mais il reste encore "quelques points problématiques qui nécessiteront des travaux supplémentaires dans les prochains jours", estime la Commission européenne dans un communiqué.

Lors d'un entretien téléphonique avec Boris Johnson, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a promis d'examiner le texte de manière objective et à la lumière des "critères bien connus" de l'Union, dit-elle.

"L'UE veut un accord. Nous restons unis et prêts à travailler 24 heures sur 24 et sept jours sur sept (pour qu'un accord soir conclu), comme nous le faisons depuis plus de trois ans maintenant", ajoute la Commission. (Henri-Pierre André et Jean-Philippe Lefief)