Bourse de Paris : Brexit, Chine, Taux, la tension monte !

Aux Etats-Unis, l'ISM manufacturier est un indice mensuel très suivi, puisqu'il prend le pouls des directeurs d'achats de 400 grandes entreprises. A l'image du PMI européen, il s'agit de déterminer sur quelle dynamique se trouve l'activité industrielle du pays. Un indicateur au-dessus de la barre des 50 points est signe d'expansion. Sous ce niveau, c'est la contraction. Or l'ISM manufacturier publié hier est ressorti à 49,1 points en août, soit le premier mois de contraction depuis 2016. Les économistes espéraient 51,2 points. Ce rare décalage est la conséquence, selon les spécialistes, des tensions avec la Chine, qui ont miné le moral des décideurs : les commandes nouvelles et les recrutements ont nettement reculé. C'est un coup de semonce, même si la consommation des ménages, un puissant moteur de l'économie américaine, a montré sa robustesse la semaine dernière. Un coup de semonce qui a entraîné une belle baisse hier à Wall Street.



Au Royaume-Uni, la saga du Brexit a connu un nouveau rebondissement avec la perte de la très courte majorité de Boris Johnson au Parlement suite à la défection d'un député, puis le vote d'une motion pour empêcher une sortie de l'UE sans accord à 328 voix contre 301. Une vingtaine de députés conservateurs ont choisi de défier l'ancien maire de Londres. Nouvelle passe d'armes en vue aujourd'hui. Johnson va proposer des élections anticipées le 14 octobre, mais il doit pour cela recueillir les deux-tiers des suffrages. Ses opposants veulent faire voter une loi obligeant l'exécutif à demander un report de la sortie de l'UE jusqu'au 31 janvier 2020, sauf accord du parlement.



On reste sans véritable nouvelle des discussions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis. Donald Trump a bien laissé entendre que les perspectives sont bonnes, il a aussi menacé Pékin de conditions de négociations beaucoup moins favorables si aucun accord n'était trouvé d'ici sa réélection, qu'il tend à considérer comme quasiment acquise. "Imaginez ce qui arrivera à la Chine quand je gagnerai. L'accord sera BIEN PLUS RUDE", a-t-il twitté, après avoir indiqué que "tout se passe bien dans les négociations avec la Chine".



Ce matin, les indicateurs avancés sont haussiers, aidés par un indice PMI Caixin chinois des services plus dynamique que prévu. Mais les investisseurs attendent surtout beaucoup des décisions de la BCE (le 12 septembre) et de la Fed (le 18 septembre).



Les temps forts économiques du jour



Les indicateurs PMI finaux des services sont attendus en matinée en Europe (9h50 pour le Français, 10h00 pour celui de la zone euro). Les ventes de détail de la zone euro suivront à 11h00, avant la balance commerciale américaine à 14h30. Plusieurs interventions publiques de banquiers de la Fed sont prévues sur la journée (John Williams à 15h15, James Bullard à 18h30 et Charles Evans à 21h15). Le dernier Livre Beige de la Fed sera publié à 20h00. Ce matin, l'Australie a annoncé que son PIB du second trimestre a progressé de 0,5%, conformément aux attentes. L'indice PMI Caixin chinois des services est plus robuste que prévu à 52,1 points.



L'euro et le dollar se neutralisent à 1,0977 USD, tandis que l'once d'once d'or reperd un peu du terrain repris la veille à 1544 USD. Sur le marché pétrolier, le Brent de mer du Nord progresse de 0,4% à 58,36 USD, tandis que le brut léger américain WTI gagne 0,5% à 54,10 USD. La dette américaine à 10 ans affiche un rendement de 1,466%. Le Bitcoin est stable à 10 633 USD.



Les principaux changements de recommandations



Basler : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 51 EUR.

Iliad : New Street Research passe d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 140 à 125 EUR.

Immofinanz : Baader Helvea passe d'acheter à conserver malgré un objectif de cours ajusté de 25 à 27 EUR.

Suez : Société Générale passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 11,50 à 13,50 EUR.

Teleperformance : Credit Suisse passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 160 à 225 EUR.

Temenos : J.P. Morgan démarre le suivi à surpondérer en visant 190 CHF.

Veolia : Société Générale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 23 à 26,50 EUR.

Vetropack : Research Partners reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2700 à 2900 CHF.