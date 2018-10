Brexit-Dominic Raab plaide pour une solution technologique en Irlande

(Actualisé avec citation)

BIRMINGHAM, Angleterre, 2 octobre (Reuters) - Le ministre britannique du Brexit s'est prononcé mardi en faveur d'une solution technologique pour régler la question de la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, principal point de friction dans les négociations avec Bruxelles.

Dominic Raab a reconnu que ce sujet était important tout en estimant qu'il avait été exagéré pour des motifs politiques.

Toute solution réglementaire pour l'Irlande du Nord devra, selon lui, respecter la délégation des pouvoirs en vigueur dans la province et être approuvée par ses habitants.

"Le négociateur de l'UE, Michel Barnier, a parlé d'une solution technologique pour tenter de résoudre certaines de ces questions (...) Permettez-moi d'exprimer ma gratitude à ce sujet, de dire que nous aimons le concept et qu'il peut faire partie des négociations là où il s'applique", a poursuivi le ministre, devant les délégués du Parti conservateur réunis en congrès à Birmingham.

Avant lui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson s'en était violemment pris au plan de sortie de l'UE de la Première ministre Theresa May, approuvé en juillet par son gouvernement et rejeté par les Européens lors d'un sommet à Salzbourg le mois dernier. (William James; Pierre Sérisier et Jean-Philippe Lefief pour le service français)