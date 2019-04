Brexit : Eurotunnel remet le nouveau centre de contrôle Douane-SIVEP aux Autorités françaises

Regulatory News:

Vue aérienne du centre de contrôle Douane-SIVEP - Crédit: Eurotunnel

Eurotunnel (Paris:GET) a remis officiellement, jeudi 4 avril, aux Autorités françaises représentées par le Préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry, les bâtiments destinés aux Douanes et aux services d’inspection vétérinaire et phytosanitaire.

Le centre de contrôle Douane-SIVEP accueillera 24h/24 et 7j/7, les agents du Ministère de l’Agriculture et les douaniers. Elle propose 9 quais de déchargement, une zone de consigne frigorifique, un parking de 100 places destiné à accueillir les camions en attente de contrôle phytosanitaire et des bureaux de 1 000 mètres carrés accueillants les différents services de l’Etat ainsi que le personnel d’Eurotunnel référent auprès des Représentants en Douane Enregistrés opérant pour les chargeurs.

En plus du centre de contrôle Eurotunnel a également créé une station équine, et agrandi deux zones pit-stop, deux coach hall ainsi que deux bâtiments ou zones de détaxe.

Parallèlement Eurotunnel a présenté les sas à reconnaissance faciale Parafe installés dans le bâtiment d’accueil des bus, en cours d'homologation, qui accélèreront les contrôles de la Police des Frontières.

