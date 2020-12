Brexit: Il y a de la place pour un compromis sur la pêche, dit Gove

LONDRES (Reuters) - Il y a de la place pour un compromis sur la pêche et la Grande-Bretagne peut se montrer généreuse sur l'accès à ses eaux, a déclaré mercredi le ministre d'Etat britannique Michael Gove.

Michael Gove, chargé de coordonner la politique gouvernementale et de superviser les négociations liées au Brexit, a également estimé que le Premier ministre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, qui doivent s'entretenir dans la soirée, pourraient trouver un "moyen de faire avancer" les discussions.

La pêche est, avec les mécanismes de règlement des futurs différends entre Londres et Bruxelles et les garanties de libre concurrence, l'un des trois dossiers qui bloquent actuellement la conclusion d'un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour l'après-Brexit.

(Guy Faulconbridge and Paul Sandle; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)