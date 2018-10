Bourse de Paris : Brexit, Italie, Chine, mettez-vous d'accord !

Jamal Khashoggi

Quel bel automne 2018 pour les polémistes. L'UE se dispute avec le Royaume-Uni sur le Brexit. L'UE se dispute avec l'Italie sur son budget. L'UE se dispute en interne sur son avenir. Les Etats-Unis se disputent avec la Chine sur le commerce international. Les Etats-Unis se disputent avec l'Europe et le Japon sur le commerce international. Les Etats-Unis saisissent l'OMC contre les mesures de rétorsion prises par les autres pays en représailles des barrières douanières érigées par Washington… La liste n'est pas sans fin mais elle est extrêmement longue.Les tensions géopolitiques sont en train de se propager doucement mais sûrement à l'échelle des entreprises. Elles se traduisent par des résultats en demi-teinte, des avertissements ou des objectifs moins clairs. Par la montée des craintes aussi. Finalement, l. Et le fait qu'ils se présentent tous en même temps est tout sauf rassurant. La balle est dans le camp politique : il faut que nos gouvernants progressent sur les pierres d'achoppement du moment. Ces sujets sont importants à court terme, mais ils sont capitaux pour l'avenir.Sur l'agenda des publications du jour, les européennes Volvo Intercontinental Hotels ou London Stock Exchange VF Corp ou State Street sont en vue aux Etats-Unis. Outre les "sorcières", la volatilité de la séance pourrait être favorisée par l'embarras de Riyad après la mort plus que probable du journalisteet par la position ouvertement hostile de Bruxelles au budget italien.Ce matin, le PIB chinois du 3trimestre a été annoncé en hausse de 6,5%, un peu moins que prévu (6,6%), mais les régulateurs financiers ont annoncé des mesures de soutien à l'économie. Le reste de l'agenda est peu étoffé, hormis les chiffres mensuels de l'immobilier ancien aux Etats-Unis, prévus à 16h00 (consensus 5,29 millions).L'euro a perdu du terrain face au billet vert, à 1,14572 USD, tandis que l'once d'or reste ferme à 1 226 USD. Le Brent de Mer du Nord se traite à 79,38 USD (-0,06%) tandis que le brut léger américain WTI est à 68,71 USD ce matin.