Brexit-Johnson demande à May de renoncer à ses propositions

LONDRES, 27 septembre (Reuters) - L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, appelle la Première ministre Theresa May à renoncer à ses propositions sur le Brexit à deux jours de la conférence annuelle de son parti.

Le Parti conservateur tient son congrès du 30 septembre au 3 octobre.

"C'est le moment de changer le cours des négociations et de rendre justice aux ambitions et au potentiel du Brexit", écrit Boris Johnson dans le Daily Telegraph daté de vendredi, en présentant un plan alternatif en six points sur le Brexit.

"Il y a un échec collectif du gouvernement et un abandon de la volonté de l'establishment britannique qui n'a pas été à la hauteur du mandat que lui a confié le peuple", écrit-il.

Six mois à peine avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue le 29 mars 2019, la Première ministre n'a toujours pas conclu d'accord de divorce avec l'UE et les rebelles de son parti ont menacé de voter contre tout accord qu'elle pourrait conclure, quel que soit son contenu.

Boris Johnson, l'un des plus ardents défenseurs du Brexit lors du référendum de 2016, a démissionné en juillet dernier en tant que secrétaire au Foreign Office au vu des propositions de Theresa May sur le Brexit qu'il qualifie de "vassalité forcée" dans l'article du Daily Telegraph.

Theresa May a répété à plusieurs reprises que ses propositions pour le Brexit, contenues dans son plan dit de "Chequers", sont les seules viables. (Guy Faulconbridge; Danielle Rouquié pour le service français)