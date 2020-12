Brexit: Johnson et Von der Leyen se verront mercredi, annonce Londres

LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se verront mercredi soir à Bruxelles pour tenter de débloquer les négociations sur un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

"Le Premier ministre se rendra demain (mercredi) à Bruxelles pour dîner avec VDL et poursuivre les discussions sur les relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne", a indiqué un porte-parole du 10 Downing Street.

A un peu plus de trois semaines de la sortie effective de la Grande-Bretagne de l'UE, les deux parties butent sur trois points majeurs: la pêche, les règles d'une concurrence équitable et les mécanismes de résolution des litiges. (William James version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)