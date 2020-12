Brexit-Johnson et Von der Leyen veulent une décision d'ici dimanche sur les discussions

LONDRES, 9 décembre (Reuters) - Boris Johnson et Ursula von der Leyen sont d'accord pour considérer qu'une décision ferme devra avoir été prise d'ici dimanche sur l'avenir des discussions portant sur les futures relations de Londres et Bruxelles, a déclaré une source proche du 10 Downing Street.

A un peu plus de trois semaines du départ effectif du Royaume-Uni et à la veille d'un Conseil européen lors duquel le Brexit tiendra une large place, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne se retrouvaient à dîner ce mercredi à Bruxelles pour tenter d'éviter une sortie désordonnée des Britanniques de l'UE le 1er janvier prochain. (Elizabeth Piper; version française Nicolas Delame)