Brexit-Juncker dit penser qu'un accord est possible

LONDRES, 19 septembre (Reuters) - Un accord entre Londres et Bruxelles sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est possible et la clause du "backstop" pourrait être remisée à condition que ses objectifs soient atteints, a déclaré jeudi le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

"Je pense que nous pouvons avoir un accord", a déclaré le chef de l'exécutif européen sur Sky News.

Jean-Claude Juncker a réaffirmé qu'il n'avait aucun attachement particulier au "backstop", la clause censée éviter le rétablissement des contrôles à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, dont Londres ne veut pas.

"En ce qui concerne les dispositifs alternatifs, s'ils nous permettent, à nous et à la Grande-Bretagne, d'atteindre nos objectifs, si les résultats sont là, je n'ai que faire de cet outil (le 'backstop'-NDLR)."

"Si les objectifs sont atteints, tous, alors nous n'aurons pas besoin du 'backstop'", a-t-il ajouté.

La livre a atteint dans la foulée un plus haut de deux mois. A 18h23 GMT, elle progressait de 0,60% face au dollar à $1,2545 après avoir touché $1,2546, un niveau sans précédent depuis le 19 juillet. (Alistair Smout, Nicolas Delame pour le service français)