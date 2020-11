Brexit: L'UE a présenté une "offre claire et équilibrée", Londres doit négocier réellement, estime Paris

PARIS, 30 novembre (Reuters) - L'Union européenne a fait une "offre claire et équilibrée" de partenariat futur au Royaume-Uni et la priorité désormais est que Londres clarifie ses positions et "négocie réellement" afin de trouver un accord, a déclaré lundi soir à Reuters une source à la présidence française.

"Nous avons toujours dit que nous souhaitions un accord, mais pas à n’importe quel prix. L’UE elle aussi a des intérêts à défendre, ceux d’une concurrence équitable pour ses entreprises et ceux de ses pêcheurs", a ajouté cette source.

"Nous n’accepterons pas un accord dégradé qui ne respecterait pas nos intérêts."

A un mois du départ du Royaume-Uni de l'UE, qui sera effectif au 1er janvier, les deux parties espèrent toujours parvenir à un compromis pour éviter une sortie désordonnée, mais les négociations piétinent et Britanniques et Européens martèlent depuis des semaines qu'un "no deal" est préférable à un mauvais accord. (Michel Rose version française Henri-Pierre André)