PARIS, 11 novembre (Reuters) - L'Europe s'approche "sur la pointe des pieds" d'un "accord définitif" relatif à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, estime le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

"J'ai l'impression que nous approchons à pas de sénateur et sur la pointe des pieds d'un accord définitif qui sera conclu au cours des semaines à venir", déclare-t-il dans un entretien diffusé dimanche sur la chaîne France 24.

"Le Brexit est une tragédie pour l'Europe. Il ne faut pas ajouter le drame d'un départ non organisé du Royaume-Uni à la tragédie qui d'ores et déjà est palpable", ajoute le dirigeant européen. (Elizabeth Pineau et Laurence Frost, édité par Marine Pennetier)