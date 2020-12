Brexit-"L'unité et la fermeté ont payé", dit Macron

(Actualisé avec félicitations à Michel Barnier et déclarations de Jean-Yves Le Drian et Clément Beaune)

PARIS, 24 décembre (Reuters) - L’accord conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur leurs futures relations après le Brexit est essentiel pour protéger les citoyens, les pêcheurs et les producteurs français et la France va y veiller, a déclaré jeudi Emmanuel Macron.

"L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas", écrit le président français sur son compte Twitter, soulignant que "l’unité et la fermeté européennes ont payé".

"L’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte", ajoute-t-il.

Dans un deuxième message, Emmanuel Macron a tenu à remercier le négociateur européen Michel Barnier "pour (sa) ténacité et (son) engagement à défendre les intérêts des Européens et leur unité".

"Grâce à vous et (à la présidente de la Commission européenne Ursula) von der Leyen, la solidarité européenne a montré sa force", insiste le président français.

Dans un communiqué conjoint, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, indiquent pour leur part que "des progrès importants ont pu être obtenus, y compris dans les toutes dernières heures" de la négociation.

"Il nous faut à présent vérifier que nos points essentiels ont été pleinement pris en compte", ajoutent-ils. (Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)