Brexit: La Chambre des communes rejette la tenue d'élections anticipées le 12 décembre

LONDRES, 28 octobre (Reuters) - La Chambre des communes a rejeté lundi soir la tenue d'élections anticipées le 12 décembre prochain que réclamait le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Seuls 299 élus ont voté en faveur de ce retour anticipé aux urnes; il en fallait 434 pour que le chef du gouvernement réunisse la majorité qualifiée des deux tiers des élus et obtienne gain de cause sur sa requête.

Soixante-dix autres ont voté contre, les autres n'ont pas pris part au vote.

"Nous ne permettrons pas que cette paralysie continue. Cette chambre ne peut pas retenir plus longtemps en otage notre pays", a aussitôt commenté Boris Johnson avant d'annoncer le dépôt imminent d'un court projet de loi en vue d'élections anticipées à la date du 12 décembre.

Cette voie parlementaire distincte n'exigera que la majorité simple, et non la majorité qualifiée des deux tiers qui était nécessaire lundi. (Elizabeth Piper, Kate Holton, Alastair Smout et Kylie MacLellan Nicolas Delame et Henri-Pierre André pour le service français)