Brexit-La France ne veut pas d'un paradis fiscal aux portes de l'UE

PARIS, 3 octobre (Reuters) - La France ne veut pas d'un paradis fiscal aux portes de l'Europe, a affirmé jeudi la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, au lendemain de la présentation des ultimes propositions du Premier ministre britannique pour sortir les négociations sur le Brexit de l'impasse.

"Boris Johnson fait aujourd'hui des propositions. Il faut qu'on regarde si les normes sont respectées. Je ne veux pas qu'on ait un paradis fiscal aux portes de l'Europe. On demande à nos entreprises de respecter les enjeux environnementaux, sociaux, fiscaux. Il faut qu'on puisse travailler de manière loyale", a déclaré Amélie de Montchalin sur l'antenne de CNews.

"On a un accord sur la table qui permet de sortir de manière ordonnée. On préférerait que ce soit fait de manière ordonnée. S'ils veulent le faire autrement, on s'est préparés", a-t-elle ajouté.

Boris Johnson a annoncé avoir soumis mercredi à Bruxelles des propositions "constructives et raisonnables" à même d'ouvrir la voie à un nouvel accord, tout en promettant à nouveau que le Royaume-Uni quitterait l'UE le 31 octobre "quoi qu'il arrive".

La Commission européenne a parlé de "points positifs", mais juge qu'il reste encore "quelques points problématiques qui nécessiteront des travaux supplémentaires dans les prochains jours". (Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)