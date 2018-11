Brexit-Le DUP manifeste sa grogne au Parlement britannique

LONDRES, 19 novembre (Reuters) - Après s'être montré très critique envers l'accord sur le Brexit négocié par Theresa May, le parti unioniste nord-irlandais (DUP) a manifesté son mécontentement lundi au Parlement lors de votes sur le projet de loi de finances du gouvernement britannique.

Le DUP, dont l'apport de voix est indispensable à Theresa May, réclame un meilleur accord que celui négocié par la Première ministre et validé mercredi dernier par les principaux ministres de son cabinet. Il considère qu'en l'état, l'accord remettrait en cause l'intégrité du Royaume-Uni.

Ce texte de près de 600 pages négocié par Theresa May a provoqué la démission de plusieurs ministres et le déclenchement par les députés conservateurs eurosceptiques d'une procédure en vue d'un vote de défiance contre la Première ministre.

En vertu d'un arrangement conclu l'an dernier entre le DUP et Theresa May, après la perte par le Parti conservateur de sa majorité à la Chambre des Communes à l'issue des élections législatives de juin, les dix élus du parti nord-irlandais se sont engagés à soutenir le gouvernement sur "le budget et la politique financière et monétaire", entre autres textes.

Mais lundi, le DUP s'est abstenu sur les deux premiers votes portant sur le Finance Bill, et huit élus DUP ont voté contre le gouvernement lors d'un troisième vote sur un amendement déposé par le Parti travailliste. Les trois votes ont toutefois été remportés par l'exécutif.

"C'est un avertissement. Le DUP n'est pas loin de rompre l'accord qui permet à Theresa May de gouverner", a commenté un éditorialiste d'ITV, Robert Peston. "C'est un sérieux coup porté à l'autorité de la Première ministre." (Alistair Smout Jean-Stéphane Brosse pour le service français)