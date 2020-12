Brexit-Le Parlement européen se prononcera sur l'accord lors "de la nouvelle année"

par Marine Strauss

BRUXELLES, 24 décembre (Reuters) - Le Parlement européen se prononcera "au cours de la nouvelle année" sur l'accord post-Brexit conclu jeudi par l'Union européenne et le Royaume-Uni, a déclaré jeudi son président David Sassoli, alors que la sortie du Royaume-Uni du bloc communautaire sera effective le 31 décembre à 23h00 GMT.

Les deux camps sont parvenus à boucler in extremis un accord sur leurs futures relations commerciales, à l'approche du virage le plus important engagé par le Royaume-Uni depuis plusieurs décennies.

Dans un communiqué, David Sassoli a déclaré que le Parlement européen "regrette que la durée des négociations et le caractère in extremis de l'accord ne permettent pas un véritable contrôle parlementaire avant la fin de l'année".

Il a ajouté que le Parlement était "désormais prêt à réagir de manière responsable afin de limiter au maximum les perturbations pour les citoyens et les entreprises, et d'empêcher le chaos et les conséquences négatives d'un scénario sans accord".

"Le Parlement poursuivra ses travaux au sein des commissions compétentes et en session plénière avant de décider de donner ou non son approbation au cours de la nouvelle année."

Un porte-parole a indiqué sur Twitter que les chefs de file des groupes politiques du Parlement se réuniraient le 28 décembre à 09h00 GMT pour discuter de l'issue des négociations entre l'UE et le Royaume-Uni. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le négociateur européen en chef, Michel Barnier, ont été conviés.

"Nous sommes sur le point de boucler la saga sans fin du Brexit, mais ce n'est pas encore le cas. Le Parlement européen va prendre son temps avant d'approuver enfin le texte", a tweeté Manfred Weber, à la tête du Parti populaire européen (PPE), principale force politique du Parlement européen.

Les réunions de l'assemblée législative vont reprendre en janvier, sous la forme de sessions plénières ou en petits comités, avant qu'une décision soit prise sur l'accord.

L'accord commercial post-Brexit doit être approuvé par le Parlement européen et par tous les Etats membres. Les ambassadeurs des Vingt-Sept se réuniront vendredi à 10h30 pour commencer à examiner l'accord. (version française Bertrand Boucey et Jean Terzian)