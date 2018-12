Brexit: Le gouvernement britannique concentré sur un vote ce mardi

(Actualisé avec ministre du Brexit)

LONDRES, 9 décembre (Reuters) - Le gouvernement britannique se concentre sur la tenue comme prévue ce mardi devant la Chambre des Communes d'un vote sur l'accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles, a déclaré dimanche le ministre du Brexit, Stephen Barclay.

Dans son édition du jour, le Sunday Times, citant des ministres et des conseillers, indique pourtant que Theresa May s'apprête à repousser ce vote et à retourner à Bruxelles pour tenter d'obtenir un meilleur accord.

Si la Première ministre tentait de rouvrir les négociations, a poursuivi Barclay sur la BBC, les partenaires européens du Royaume-Uni chercheraient à obtenir plus de concessions.

Interrogé plus tôt dans la matinée sur Sky News, Kwasi Kwarteng, secrétaire d'Etat britannique chargé de la sortie de l'Union européenne, a indiqué lui aussi que le vote aurait bien lieu ce mardi.

"A ce que j'ai compris, nous aurons un vote mardi et nous espérons remporter ce vote", a-t-il dit. "Nous avons une bonne chance de gagner", a-t-il ajouté.

Vu le rapport de force au Parlement, il semble improbable qu'une majorité se dessine sur l'accord de retrait négocié par Londres et Bruxelles et des ministres, ajoute le Sunday Times, redoutent que l'ampleur de la défaite soit telle qu'elle provoque la chute du gouvernement.

(Kylie MacLellan Henri-Pierre André pour le service français)