Brexit-Les Communes approuvent un report pour éviter un "no deal"

(Actualisé tout du long avec précisions)

LONDRES, 4 avril (Reuters) - La Chambre des communes a adopté mercredi soir un amendement demandant à la Première ministre britannique Theresa May d'obtenir un report du Brexit afin d'éviter le risque d'une sortie de l'Union européenne sans accord au 12 avril.

Cet amendement, soumis au vote par la députée de l'opposition travailliste Yvette Cooper, a été adopté par 313 voix contre 312. Il appartient désormais à la Chambre des Lords de se prononcer.

Theresa May a déclaré mardi, après sept heures de discussions avec ses ministres, qu'elle allait demander un nouveau report de la date du Brexit et rencontrer le dirigeant du Labour, Jeremy Corbyn, pour tenter de trouver une issue à l'impasse parlementaire en cours.

La date du Brexit, qui initialement était fixée au 29 mars au soir, a été reportée au 12 avril en fin de journée au cas où les députés rejetteraient de nouveau l'Accord de retrait, ce qui a été le cas vendredi dernier. Un Conseil européen extraordinaire a été convoqué pour le 10 avril.

Aucun délai précis n'est mentionné dans l'amendement, qui prévoit que la dirigeante conservatrice doit solliciter l'aval du Parlement sur les contours d'un éventuel nouveau report et autoriser les députés à proposer un autre calendrier.

"Peut-être que cela va démontrer à l'UE le soutien du Parlement à ce que demande la Première ministre", a déclaré Yvette Cooper devant la Chambre des communes lors des débats.

Un éventuel nouveau report de la date du Brexit devra obtenir l'approbation de l'ensemble des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE.

Pour l'obtenir, Theresa May devra présenter lors du sommet européen de mercredi prochain une stratégie convaincante destinée à faire enfin adopter l'Accord de retrait par les députés britanniques.

En théorie, selon le dernier calendrier fixé par les Européens, le Brexit doit intervenir le 12 avril prochain, soit dans huit jours, puisque la Chambre des communes, malgré trois tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur le plan négocié par May avec Bruxelles. (Kylie MacLellan et William James; Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)