BRUXELLES, 25 novembre (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement des 27 pays de l'Union européenne hors Royaume-Uni ont validé dimanche l'accord de retrait de ce dernier de l'UE, a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk.

"Les 27 ont validé l'accord de retrait et la déclaration politique sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni", a-t-il déclaré. (Gabriela Baczynska et Foo Yun Chee, avec Jean-Baptiste Vey)