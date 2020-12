Bourse de Londres : Brexit-Les discussions entre le Royaume-Uni et l'UE se poursuivent-Michel Barnier

BRUXELLES, 20 décembre (Reuters) - Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, a déclaré dimanche que les négociations en vue de trouver un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se trouvaient à un moment "crucial" et que les discussions se poursuivaient.

"Dans ce moment crucial pour les négociations, nous continuerons à travailler fort avec (le négociateur britannique) David Frost et son équipe", a dit Michel Barnier sur Twitter.

"L'Union européenne reste attachée à l'idée de trouver un accord juste, équilibré et équitable. Nous respectons la souveraineté du Royaume-Uni et nous nous attendons à cette réciprocité."

"L'Union européenne et le Royaume-Uni doivent chacun avoir le droit et la possibilité d'édicter leur propres lois et de contrôler leurs eaux. Et nous devrions être chacun en capacité d'agir quand nos intérêts sont menacés", a-t-il dit. (Gabriela Baczynska, version française, Caroline Pailliez)