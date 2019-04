Brexit-Les douaniers européens jugent la France mal préparée

* Les syndicats craignent une charge additionnelle avec le Brexit

* Leur mobilisation a entraîné de longues files d'attente

* Ils réclament une prime de 70 à 80 euros par agent

PARIS, 9 avril (Reuters) - Le syndicat européen des douaniers a mis en garde mardi l'administration française contre son impréparation en cas de Brexit et recommandé, à l'instar des syndicats français, des recrutements supplémentaires.

"L'UFE s'inquiète du fait que l'administration française ne prend pas au sérieux les risques liés au Brexit", a expliqué Dermot Brown, vice-président de l'Union des Personnels des Finances en Europe (UFE), lors d'une conférence de presse à Paris.

"La France est à trois jours du Brexit et elle n'a toujours pas décidé du nombre de douaniers qu'il fallait mettre en place, c'est fou", a-t-il ajouté. "Ils savent depuis 2016 que cette situation pouvait se produire et qu'il fallait se préparer au pire des scénarios".

L'UFE recommande le recrutement net de 700 douaniers supplémentaires en France, un niveau de salaire "plus juste", de bonnes conditions de travail et une formation et "un soutien approprié" pour les agents.

Les douaniers français mènent depuis une trentaine de jours des actions pour dénoncer les conditions de travail dans lesquelles un Brexit dur risque de les plonger.

Le mouvement, qui consiste à effectuer des contrôles accrus aux frontières, a provoqué de longues files d'attente de poids lourds, ainsi que des perturbations au niveau de la Gare du Nord sur les trains reliant Paris et Londres. Eurostar, qui a dû annuler plusieurs trains, recommandait aux voyageurs d'éviter tout déplacement jusqu'au 3 avril "sauf si nécessaire".

"Il y a une pénibilité supplémentaire au travail qui sera induite par le Brexit sur l'ensemble du territoire national", a expliqué mardi le président du Syndicat National des Cadres des Douanes (SNCD-FO), Salvatore Lunesu.

70 À 80 EUROS PAR AGENT

Le syndicat "réclame une mise en adéquation des effectifs par rapport à la nouvelle charge de travail" et le recrutement de deux ou trois cents agents additionnels, en plus des 700 que le gouvernement a prévu sur trois ans.

SNCD-FO, tout comme l'intersyndicale à laquelle elle appartient (CFDT, CFTC, CGT, Solidaires, CFE-CGC, Unsa et FO), réclame également une "reconnaissance" salariale pour l'effort demandé.

Le ministère de l'Action et des Comptes publics a proposé aux syndicats une enveloppe de 14 millions d'euros que ces derniers ont rejetée, la jugeant trop faible.

Cela correspond, selon les calculs des représentants, à une augmentation indemnitaire de 50 euros net par agent. SNCD-FO réclame "une dizaine d'euros supplémentaires", soit 70 à 80 euros par agent.

L'intersyndicale a refusé de se rendre à une nouvelle réunion de négociation mardi, rejetant la proposition du gouvernement de prolonger les discussions sur plusieurs semaines. De nouveaux épisodes de mobilisation sont attendus dans les prochains jours.

"On est prêt à continuer jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction mais que chacun puisse y retrouver ses petits", a ajouté Salvatore Lunesu. "On veut des évolutions favorables dans ce dossier, et rapides."

A l'approche du Conseil européen du 10 avril, l'exécutif a assuré à plusieurs reprises que la France était prête à faire face aux répercussions d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, qu'elle soit ou non encadrée par un accord.

Outre la hausse programmée des effectifs lancée en 2018 sur trois ans, l'administration française a également investi pour construire des structures dédiées et pour développer un système informatique de dématérialisation des procédures douanières - la "frontière intelligente" - destiné à permettre une circulation fluide des marchandises.

La date du Brexit a déjà été reportée du 29 mars au 12 avril et les Vingt-Sept s'apprêtent à accorder un nouveau délai à la Première ministre britannique Theresa May pour éviter un départ désordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne. (Caroline Pailliez, avec Myriam Rivet, édité par Julie Carriat)