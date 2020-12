Brexit-Les pêcheurs britanniques déçus, dit un représentant

LONDRES, 24 décembre (Reuters) - Les pêcheurs britanniques sont déçus que l'accord commercial conclu avec l'Union européenne pour l'après-Brexit ne réduise pas davantage l'accès de leurs homologues européens aux eaux britanniques, a déclaré jeudi un représentant du secteur.

"Le secteur sera amèrement déçu qu'il n'y ait pas de rupture plus définitive", a dit Barrie Deas, directeur de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, à Reuters.

"C'est un peu du flan", a-t-il ajouté.

Boris Johnson a pour sa part qualifié le compromis sur la pêche de "raisonnable". Le Premier ministre britannique a notamment souligné que la période de transition de cinq ans et demi pour réduire les prises européennes dans les eaux britanniques était, certes, plus longue que les trois ans acceptés initialement par la Grande-Bretagne mais plus courte que les 14 ans réclamés au départ par l'UE.

Selon Barrie Deas, le principal motif d'inquiétude pour les pêcheurs britanniques sera très certainement la décision de laisser leurs homologues européens continuer de venir jusqu'à six miles (9,66 km) des côtes du Royaume-Uni, alors qu'ils espéraient que cette limite serait portée à 12 miles.

"Je pense qu'il y aura beaucoup de frustration", a-t-il dit.

La pêche n'avait pas une grande importance économique dans les négociations mais elle est considérée par les partisans du Brexit comme un symbole d'une souveraineté retrouvée après la sortie de l'Union européenne. (William Schomberg; version française Bertrand Boucey)