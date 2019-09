Brexit-Londres sera responsable en cas de sortie désordonnée, dit Juncker

BERLIN, 27 septembre (Reuters) - Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme dans une interview à la presse allemande qu'il fait tout son possible pour obtenir un accord avec le Royaume-Uni et qu'il tiendra Londres pour responsable en cas d'échec.

Dans un entretien accordé au journal local Augsburger Allgemeine, Jean-Claude Juncker estime qu'une sortie désordonnée du Royaume-Uni du bloc communautaire serait catastrophique pour les deux parties.

"Notre négociateur en chef Michel Barnier et moi-même faisons tout notre possible pour obtenir un accord (...) mais si finalement nous échouons, la responsabilité incombera exclusivement à la partie britannique", souligne-t-il.

Juncker indique par ailleurs qu'une sortie désordonnée rendrait très difficiles les négociations sur la future relation commerciale entre la Grande-Bretagne et l'UE.

"Nous voudrons et aurons besoin de signer un accord de libre-échange (...) Mais cela ne se produira pas comme cela, comme certains Britanniques l'imaginent, explique-t-il, rappelant que certains accords commerciaux signés au cours de son mandat avaient pris des années avant d'être conclus.

Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 31 octobre et le camouflet infligé par la Cour suprême britannique à Boris Johnson et la perspective d'élections anticipées ont relancé en Europe le débat sur un hypothétique nouveau report de la date du Brexit, à la mi-2020 au plus tard. (Thomas Escritt; Arthur Connan pour le service français)