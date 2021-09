Brexit-Londres va prolonger le moratoire sur le protocole nord-irlandais

LONDRES/DUBLIN, 6 septembre (Reuters) - Le Royaume-Uni entend prolonger son moratoire sur certaines dispositions relatives à l'Irlande du Nord dans l'accord de divorce avec l'Union européenne, a annoncé lundi le ministre britannique du Brexit, David Frost.

L'objectif est de continuer à laisser du temps à d'"éventuelles discussions supplémentaires" avec l'UE tout en assurant aux entreprises de la "certitude" et de la "stabilité", a précisé David Frost dans un communiqué.

L'UE a pris acte du projet britannique en précisant qu'il n'avait pour l'instant aucune répercussion sur la procédure visant Londres lancée au printemps.

"Pour le moment, la Commission ne se dirige pas vers la prochaine étape de la procédure d'infraction lancée en mars 2021 et n'ouvre aucune nouvelle procédure d'infraction", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Les deux parties s'efforcent d'éviter que le différend touchant le protocole nord-irlandais ne dégénère en véritable conflit commercial.

Londres a gelé l'application de certains éléments du "protocole nord-irlandais" contenu dans l'accord de Brexit, notamment l'instauration de certains contrôles douaniers sur des marchandises expédiées de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord, en raison des perturbations provoquées dans l'approvisionnement de la province, en particulier en viande.

Ce protocole, destiné à préserver le marché unique européen et à éviter le rétablissement d'une frontière physique sur l'île d'Irlande, a aussi suscité la colère dans les rangs des unionistes nord-irlandais, qui refusent toute différence de traitement entre la province et le reste du Royaume-Uni.

L'UE a dénoncé une initiative britannique unilatérale et les deux parties s'efforcent de parvenir à une solution de compromis.

A Dublin, le vice-Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, qui s'exprimait après un entretien avec le ministre d'Etat britannique Michael Gove, a dit s'attendre à ce que la nouvelle initiative de Londres favorise de nouvelles tentatives visant à parvenir à une solution pérenne.

"Il est important que nous utilisions toute éventuelle période de prolongation pour rouvrir le dossier et essayer de mettre en place des arrangements (...) plus durables afin de faire en sorte que le protocole soit plus praticable", a-t-il dit à la RTE.

Mais Leo Varadkar a averti que toute solution durable devrait s'inscrire dans le cadre de l'accord existant.

(Reportage James Davey à Londres et Conor Humphries à Dublin, version française Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)