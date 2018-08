Brexit-Londres veut accélérer les négociations avec Barnier

(Ajoute précisions, contexte)

LONDRES, 19 août (Reuters) - Le ministre britannique chargé du Brexit, Dominic Raab, se rendra mardi à Bruxelles pour rencontrer le négociateur européen Michel Barnier avec l'objectif d'accélérer les négociations sur les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, a annoncé samedi le 10, Downing Street.

"Au programme, la résolution des quelques problèmes restant liés à la sortie du Royaume-Uni de l'UE et l'accélération des discussions sur les relations futures" entre les deux blocs, a dit le bureau de la Première ministre Theresa May dans un communiqué.

En outre, Dominic Raab prononcera mardi un discours dans lequel il exposera les projets de Londres pour assurer la stabilité du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord, est-il précisé.

Le gouvernement publiera en parallèle une série de "notes techniques" destinées à informer la population et les sociétés sur les moyens de se préparer à un Brexit dur, a ajouté le 10, Downing Street.

Le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a déclaré mardi que le risque d'un Brexit sans accord avec les Européens s'était accentué et a appelé la Commission européenne à changer d'attitude.

"Chacun doit se préparer à la possibilité d'un Brexit chaotique sans accord", a-t-il dit, ajoutant qu'il n'y avait "absolument aucune garantie" qu'un accord serait trouvé.

Les services de la Première ministre ont réaffirmé plus tôt dans le mois que Theresa May croyait toujours que la Grande-Bretagne négocierait un bon accord avec les Européens, tout en réitérant que l'absence d'un accord était préférable à un mauvais accord.

Bruxelles et Londres ont dit vouloir finaliser leur accord de divorce pour le 18 octobre, après notamment un sommet informel entre May et ses homologues des 27 organisé le 20 septembre à Salzbourg, en Autriche.

Michel Barnier a rejeté le 26 juillet des éléments clés de propositions britanniques concernant les relations post-Brexit entre le Royaume-Uni et l'UE. (Costas Pitas; Jean Terzian pour le service français)