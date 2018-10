BRUXELLES, 17 octobre (Reuters) - Il y a urgence à parvenir à un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, a déclaré mercredi Emmanuel Macron, quelques minutes avant de s'entretenir avec Theresa May, évoquant comme horizon "les prochains jours, les prochaines semaines".

"J’ai à la fois un message de confiance et d’urgence", a dit le président français à son arrivée au Conseil européen, à Bruxelles. "Des progrès ont été réalisés et on voit bien la volonté collective d'avancer mais nous n'y sommes pas encore et c'est maintenant qu'il faut décider".

"Il y a urgence à trouver des accords pour un accord de retrait", a poursuivi le président français, ajoutant que la Première ministre britannique "Theresa May a à nous dire ce qui est possible d'être accepté compte tenu de ses équilibres politiques".

"Je ne ferai pas de pronostic, j'arrive ici avec beaucoup de détermination, de volonté de faire, d'exigence aussi", a-t-il ajouté. (Jean-Baptiste Vey, édité par Marine Pennetier)