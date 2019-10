Brexit-Macron veut croire qu'"un accord est en train d'être finalisé"

PARIS, 16 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron veut croire qu'un accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne "est en train d'être finalisé" en vue du Conseil européen de jeudi et vendredi.

Le président français s'est exprimé mercredi en ces termes au côté de la chancelière allemande Angela Merkel, à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand, à Toulouse.

"Nous avons (...) préparé ensemble le Conseil européen qui se tient demain et vendredi sur la question du budget européen, de l'élargissement et bien sûr du Brexit sur lesquelles je veux croire qu'un accord est en train d'être finalisé et que nous pourrons ainsi le consacrer demain", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. (Sophie Louet et Marine Pennetier)