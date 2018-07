Brexit-Majorité écrasante de Britanniques opposés au plan de May

LONDRES, 22 juillet (Reuters) - Une forte majorité de Britanniques rejettent le plan de sortie de l'Union européenne proposé par la Première ministre Theresa May et plus d'un tiers d'entre eux se disent prêt à voter en faveur d'un parti qui défendrait un Brexit dur si celui-ci devait émerger à droite de la scène politique.

Selon un sondage YouGov publié dimanche par le Sunday Times, seuls 16% des Britanniques approuvent la manière dont Theresa May gère la sortie de l'UE.

Ils sont 34% à penser que l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, qui a démissionné il y a deux semaines en dénonçant le "livre blanc" de la Première ministre en vue du Brexit, négocierait mieux avec Bruxelles.

A huit mois de la sortie de l'UE, qui sera effective le 29 mars 2019 à minuit, le gouvernement britannique et le pays tout entier demeurent profondément divisés sur la nature des futures relations avec les Vingt-Sept.

D'après YouGov, seul un électeur sur dix approuverait le projet de Theresa May de maintenir des relations commerciales étroites avec l'UE si celui-ci devait être soumis à un nouveau référendum.

La moitié des personnes interrogées pensent qu'une rupture complète serait meilleure pour le Royaume-Uni, l'autre moitié demeurant à l'inverse favorable au maintien dans l'UE - une ligne de fracture qui n'a pratiquement pas évolué depuis le référendum de juin 2016.

En revanche, le sondage publié par le Sunday Times montre que les électeurs se détachent de plus en plus des deux grands partis qui dominent le paysage politique, les conservateurs de Theresa May et les travaillistes.

Trente-huit pour cent se disent prêts à voter pour un parti défendant un Brexit dur et 25% soutiendraient un parti d'extrême droite explicitement anti-immigration et anti-islam, selon les chiffres de YouGov.

D'après le Sunday Times, Nigel Farage, ancien dirigeant de l'Ukip (Mouvement pour l'indépendance du Royaume-Uni), et Steve Bannon, ancien conseiller du président américain Donald Trump, envisagent la création d'un tel parti.

L'enquête YouGov a été menée les 19 et 20 juin auprès de 1.668 adultes en Grande-Bretagne, précise le journal. (Andrew MacAskill Tangi Salaün pour le service français)