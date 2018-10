Brexit-May chercherait discrètement des soutiens au Labour-presse

LONDRES, 5 octobre (Reuters) - La Première ministre britannique, Theresa May, a préparé une offensive de charme secrète en direction du Labour afin de persuader plusieurs dizaines de députés travaillistes de soutenir son "plan de Chequers" pour le Brexit, croit savoir vendredi le Guardian.

Selon ce journal, des conservateurs ont d'ores et déjà eu des contacts privés avec un certain nombre de députés du Labour au cours des derniers mois, ce dans le but d'éviter une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord.

Le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, a réaffirmé lors du congrès annuel de sa formation, en septembre, que les travaillistes voteraient contre un accord de Brexit que conclurait Theresa May s'il ne respectait pas six critères.

En privé, écrit le Guardian, des députés travaillistes pensent qu'au moins 15 de leurs collègues pourraient voter en faveur du plan de May, plutôt que de passer dans leurs circonscriptions pour des élus qui cherchent à empêcher le Brexit.

Theresa May est confrontée à la fronde de dizaines de députés Tories qui ont déclaré publiquement qu'ils ne soutiendraient pas un accord de Brexit fondé sur le plan de Chequers exposé par la Première ministre. (Mekhla Raina; Eric Faye pour le service français)