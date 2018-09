Brexit-May défend son plan et presse les Européens d'évoluer

(Actualisé avec autres citations et éléments)

SALZBOURG, Autriche, 19 septembre (Reuters) - Theresa May a pressé mercredi les Européens de faire évoluer leur position sur le Brexit, alors que la conclusion d'un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne butte toujours sur la question de la frontière irlandaise.

Avant un dîner des 28 chefs d'Etat et de gouvernement européens, à Salzbourg (Autriche), la Première ministre britannique a estimé que son plan "de Chequers" était la seule proposition crédible permettant d'éviter une frontière dure entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande, qui restera dans l'UE, tout en respectant le vote des Britanniques.

Elle présentera lors du dîner sa position aux 27 autres dirigeants. Ces derniers s'entretiendront du Brexit, sans elle, jeudi.

"Si nous voulons parvenir à une issue positive, de la même façon que le Royaume-Uni a modifié sa position, l'Union européenne devra faire évoluer elle aussi sa position", a-t-elle déclaré.

"Je suis confiante dans le fait qu'avec de la bonne volonté et de la détermination nous pourrons trouver un accord bénéfique aux deux parties", a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a quant à lui déploré l'absence d'avancée sur la question de la frontière irlandaise.

"Nous n'avons fait aucun progrès", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que nous soyons plus proches d'un accord de retrait que nous l'étions en mars."

Les Européens veulent que l'accord de retrait comprenne une clause de sauvegarde ("backstop"), agréée par les Britanniques en décembre, selon laquelle l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière européenne en l'absence de meilleure solution.

Ce "backstop" permettrait d'éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande mais il est rejeté par le gouvernement britannique car il couperait en pratique le Royaume-Uni en deux : l'Irlande du Nord d'un côté et le reste de l'autre.

SOMMET SPÉCIAL EN NOVEMBRE

L'accord de retrait devait être bouclé à temps pour le Conseil européen d'octobre. Mais les Européens ont annoncé qu'un sommet spécial sur le Brexit serait organisé mi-novembre, limite au-delà de laquelle, la nécessaire ratification de l'accord par les parlements européen et britannique risque de ne pouvoir intervenir avant le départ du Royaume-Uni de l'UE, le 29 mars.

"Les négociations sur le Brexit entrent dans leur phase décisive", a déclaré le président du Conseil européen, Donald Tusk, à Salzbourg.

"J'aimerais souligner que certaines des propositions de la Première ministre May dans Chequers signalent une évolution positive", a-t-il ajouté. Mais les propositions du plan de Chequers sur la frontière irlandaise et la future relation commerciale avec l'UE "doivent être retravaillées et faire l'objet de plus amples négociations", a-t-il poursuivi.

Dans son plan, Theresa May propose la création d'une "zone de libre-échange pour les marchandises" permettant au Royaume-Uni d'avoir un "règlement commun pour tous les biens" avec l'UE dans un territoire douanier commun.

Grâce à cette solution qui concernerait l'ensemble du Royaume-Uni, aucun contrôle de marchandises ne serait nécessaire à la frontière irlandaise et le Royaume-Uni pourrait fixer ses propres droits de douane et conclure de nouveaux accords de libre-échange.

Les négociateurs européens estiment que cette solution offrirait au Royaume-Uni un accès déloyal au marché unique européen.

Pour tenter d'obtenir l'aval des Britanniques au "backstop", le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, propose de travailler sur la nature des contrôles qui seraient effectués en mer d'Irlande, en assurant qu'ils ne menaceraient en rien l'intégrité constitutionnelle britannique.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz, dont le pays préside actuellement l'UE, a appelé mercredi les Britanniques à plus de souplesse, soulignant qu'"un Brexit 'dur', sans accord, serait difficile pour l'Europe mais il serait terrible pour le Royaume-Uni".

Des responsables européens estiment que la Première ministre britannique ne pourra pas faire de pas vers un compromis avant le congrès du parti conservateur, du 30 septembre au 3 octobre.

(Gabriela Baczynska, François Murphy et les équipes de Reuters à Salzbourg, avec Padraic Halpin à Dublin, édité par Jean-Baptiste Vey)