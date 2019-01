Brexit - May fait une offre de la dernière chance au Parlement

* La Première ministre britannique refuse d'exclure un "no deal"

* Elle s'engage à plus de souplesse

* Barnier exclut de nouveau toute renégociation de l'accord de retrait (Actualisé avec déclaration de May devant les Communes)

par Kylie MacLellan et William James

LONDRES, 21 janvier (Reuters) - Six jours après le rejet massif par la Chambre des communes de son projet de divorce avec l'Union européenne, Theresa May a déclaré lundi qu'elle tenterait de sortir de l'impasse sur le Brexit en tentant d'obtenir de nouvelles concessions de l'UE.

A moins de dix semaines de la sortie programmée du Royaume-Uni de l'UE, le 29 mars à 23h00 GMT, aucun consensus n'a encore émergé à Londres sur la manière, ni même l'opportunité de mener à bien ce retrait approuvé par près de 52% des Britanniques lors du référendum de juin 2016.

La Première ministre britannique a promis d'écouter davantage les élus lorsqu'il s'agira de lever les inquiétudes des élus sur la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord et de négocier les futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

Elle a en revanche de nouveau refusé d'exclure une sortie sans accord ("no deal"), comme le réclame le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn, et elle a jugé peu probable que l'UE accepte une extension de l'article 50 du Traité de Lisbonne, et donc un report de la date du Brexit, à moins d'un projet assuré d'obtenir une majorité aux Communes.

"Quand des gens me disent: 'Excluez un no deal', les conséquences de ce qu'ils disent c'est que si le Parlement n'approuve pas un accord, nous devrions révoquer l'article 50. Je pense que cela irait à l'encontre du résultat du référendum", a expliqué Theresa May.

Quant à un second référendum, elle a estimé qu'il pourrait renforcer la main des partisans d'un démembrement du Royaume-Uni et endommager la cohésion sociale en réduisant la confiance dans le système démocratique.

"UN CERTAIN NOMBRE D'OPTIONS" SUR L'IRLANDE

La Première ministre a promis d'être "plus souple" avec les élus pour trouver une solution sur le "backstop", le mécanisme qui doit garantir qu'aucune frontière physique ne sera rétablie entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord en cas d'absence d'accord commercial entre Londres et Bruxelles au terme d'une période de transition post-Brexit, fin 2020.

"Nous sommes en train d'explorer avec les élus la nature de tout mouvement sur le backstop qui pourrait obtenir le soutien de cette Chambre. Il y a un certain nombre d'options", a-t-elle dit. "Je transmettrai ensuite les conclusions de ces discussions à l'UE", a déclaré la dirigeante conservatrice.

Theresa May a consulté la semaine dernière l'opposition travailliste sans parvenir à un compromis et s'efforce donc de rallier les 118 élus conservateurs eurosceptiques et les membres du Parti unioniste démocratique nord-irlandais (DUP) ayant voté contre son accord le 15 janvier.

La tâche s'annonce immense pour Theresa May, qui doit convaincre à la fois l'UE de rouvrir des négociations et au moins 115 élus récalcitrants d'approuver son accord. Un nouveau vote aura lieu le 29 janvier.

Le bloc communautaire, dont l'économie représente six fois celle du Royaume-Uni, souhaite un Brexit "ordonné" et redoute une sortie sans accord, mais il exclut de renégocier le projet de traité qu'il a validé en novembre.

LA POLOGNE PROPOSE DE LIMITER LE BACKSTOP À CINQ ANS

L'Union européenne est prête à retravailler la déclaration politique sur ses relations futures avec le Royaume-Uni adjointe au traité, mais l'accord de retrait est le meilleur compromis possible, a insisté lundi le négociateur en chef de l'UE Michel Barnier.

"L'accord de retrait dans tous ses aspects, y compris la clause de sauvegarde (backstop), est le meilleur accord possible", a insisté Michel Barnier lors d'une interview à la chaîne irlandaise RTE, à l'issue d'un entretien à Bruxelles avec le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney.

A l'issue de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles, le chef de la diplomatie polonaise Jacek Czaputowicz a suggéré de limiter le backstop à une période de cinq ans, proposition rejetée par son homologue irlandais.

"J'ai très clairement dit que poser une limite de temps sur un mécanisme d'assurance, ce qu'est le backstop, signifie de fait qu'il n'existe plus du tout de backstop. Je ne crois pas que cela reflète la position de l'UE", a dit Simon Coveney.

Dublin exclut tout aussi fermement l'idée de négociations bilatérales avec Londres, notamment pour revoir l'accord de paix du Vendredi Saint conclu en 1998 sur l'Irlande du Nord, hypothèse évoquée par la presse britannique au cours du week-end mais démentie lundi par Theresa May devant le Parlement.

Après la présentation d'une motion gouvernementale, les élus des Communes pourront proposer des amendements. Les 650 députés sont profondément divisés sur le Brexit, des partisans d'une sortie sans accord aux avocats d'un second référendum ou du maintien d'une union douanière avec l'UE. (avec Elizabeth Piper Jean-Stéphane Brosse pour le service français)