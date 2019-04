Brexit-May n'a pas suffisamment avancé, déplore Corbyn

par Elizabeth Piper, Kylie MacLellan et William James

LONDRES, 3 avril (Reuters) - Theresa May n'a pas suffisamment avancé pour que le Royaume-Uni sorte de l'impasse du Brexit, a déploré mercredi le chef de file du Parti travailliste, Jeremy Corbyn.

Après sept heures de discussions avec ses ministres, la dirigeante conservatrice a annoncé mardi soir lors d'une allocution télévisée qu'elle allait demander un nouveau report de la date du Brexit, aussi bref que possible, et a tendu la main ce mercredi à Jeremy Corbyn pour sortir de l'impasse parlementaire en cours.

Cette discussion n'a toutefois pas eu l'effet escompté, pour le dirigeant du Labour notamment, qui a plaidé en vain en faveur de la piste d'un deuxième référendum.

"Il n'y a pas eu autant de changement que je l'espérais", a-t-il dit. "Cette rencontre fut utile mais elle n'a pas abouti."

"J'ai dit: 'regardez, il y a la proposition de notre parti, nous voudrions explorer la piste du vote de la population pour éviter un accident ou éviter de partir avec un mauvais accord'", a-t-il dit.

En théorie, selon le dernier calendrier fixé par les Européens, le Brexit doit intervenir le 12 avril prochain, soit dans neuf jours, puisque la Chambre des communes, malgré trois tentatives, n'a toujours pas réussi à dégager une majorité sur l'Accord de retrait négocié par Theresa May avec les Européens.

Si cet Accord finit par être ratifié avant le 12 avril, la date du Brexit serait, toujours en théorie, reportée au 22 mai.