Brexit-May presse l'UE d'évoluer et exclut un second référendum

SALZBOURG, Autriche, 19 septembre (Reuters) - Theresa May a pressé mercredi les Européens de faire évoluer leur position sur le Brexit, alors que la conclusion d'un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne butte encore sur la question de la frontière irlandaise, et a exclu un second référendum.

Avant un dîner des 28 chefs d'Etat et de gouvernement européens, à Salzbourg (Autriche), la Première ministre britannique a estimé que son plan "de Chequers" était la seule proposition crédible pour éviter une frontière dure entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande, qui restera dans l'UE, tout en respectant le vote des Britanniques.

Lors de ce dîner, Theresa May présentera sa position aux 27 autres dirigeants. Ces derniers s'entretiendront du Brexit, sans elle, jeudi.

"Si nous voulons parvenir à une issue positive, de la même façon que le Royaume-Uni a modifié sa position, l'Union européenne devra faire évoluer elle aussi sa position", a-t-elle déclaré.

"Je suis confiante dans le fait qu'avec de la bonne volonté et de la détermination nous pourrons trouver un accord bénéfique aux deux parties", a-t-elle ajouté

Les Européens souhaitent que l'accord de retrait prévoie une solution de dernier recours ("backstop"), agréée par les Britanniques en décembre dernier, selon laquelle l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière européenne en l'absence de meilleure solution.

Ce "backstop" permettrait d'éviter une frontière dure entre l'Irlande du Nord et l'Irlande mais il est rejeté par le gouvernement britannique car il couperait en pratique le Royaume-Uni en deux : l'Irlande du Nord d'un côté et le reste de l'autre.

Theresa May a précisé que son gouvernement "n'acceptera jamais un second référendum".

"Les Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne et nous partirons le 29 mars 2019", a-t-elle ajouté, en appelant ses opposants du Parti travailliste à exclure eux aussi l'hypothèse d'un second référendum. (Gabriela Baczynska, édité par Jean-Baptiste Vey)