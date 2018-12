Brexit-May reporte le vote aux Communes faute de majorité

par Elizabeth Piper et Kylie MacLellan

LONDRES, 10 décembre (Reuters) - Theresa May a annoncé lundi le report sine die du vote prévu mardi sur l'accord de Brexit à la Chambre des communes où la Première ministre britannique ne disposait pas de majorité en raison d'une conjonction des oppositions au texte entériné par les Européens le 25 novembre à Bruxelles.

L'une des pierres d'achoppement concerne la clause de sauvegarde ("backstop") qui doit empêcher le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, supprimée depuis les accords de paix de 1998.

Theresa May n'a pas fourni de date pour la consultation des députés, qui pourrait intervenir après Noël selon certaines sources, mais elle a tenté de se montrer rassurante en annonçant qu'elle allait renégocier certaines dispositions de l'accord avec les Européens.

S'exprimant devant la Chambre des communes, la chef du gouvernement a précisé qu'elle avait eu des contacts avec ses partenaires européens et que ceux-ci, a-t-elle affirmé, étaient ouverts à la discussions.

Cette déclaration de Theresa May a été rapidement contredite par Paris et Berlin, les deux plus influents interlocuteurs de Londres dans ce long processus de divorce.

La ministre française chargée des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, a jugé qu'une sortie sans accord du Royaume-Uni le 29 mars 2019 était "de plus en plus probable" car aucun autre compromis que celui conclu par les négociateurs britanniques et européens n'était possible.

L'ÉVENTUALITÉ D'UN "NO DEAL"

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a exprimé une position similaire en déclarant ne pas voir "ce qui pouvait être changé" au texte obtenu à l'arraché le mois dernier après un an et demi de négociations laborieuses et ardues.

Les partisans du Brexit exigent que la clause de sauvegarde soit limitée dans le temps car dans le cas contraire, font-ils valoir, le Royaume-Uni se trouverait dans une situation de dépendance infinie à l'égard de l'UE.

Consciente des défections probables dans son camp et de l'opposition déterminée du Parti travailliste de Jeremy Corbyn, la Première ministre a prudemment décidé de surseoir au vote prévu mardi.

"Si nous organisions le vote comme prévu demain, l'accord aurait des chances importantes d'être rejeté", a expliqué Theresa May aux députés, tout en leur répétant que son texte était le meilleur possible.

"Nous allons donc reporter le vote prévu demain et nous n'allons pas diviser la chambre en cette période", a-t-elle poursuivi, précisant que le gouvernement allait travailler dans l'intervalle à un plan de secours dans l'éventualité d'un "no deal".

La livre sterling est tombée à 1,2505 dollar en cours de séance, soit son plus bas niveau depuis avril 2017. La monnaie britannique s'échangeait à 1,50 contre le billet vert le jour du référendum sur le Brexit le 23 juin 2016.

Pour suivre la couverture EN DIRECT des événements de la journée sur le Brexit:

LE POINT sur les négociations du Brexit: (Pierre Sérisier pour le service français)