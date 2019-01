Brexit-May s'exprimera devant le Parlement à 15h30 GMT

LONDRES, 14 janvier (Reuters) - Theresa May fera une déclaration au Parlement à 15h30 GMT avant de laisser les députés poursuivre leurs débats sur le Brexit, rapporte lundi Sky News.

La Chambre des communes doit se prononcer mardi sur l'accord de retrait de l'Union négocié par Londres et Bruxelles, mais les chances de le voir adopté paraissent de plus en plus minces.

Selon la chaîne d'information, la déclaration de la dirigeante britannique sera surtout consacrée aux garanties de l'UE sur la clause de sauvegarde irlandaise, un dispositif qui doit permettre d'éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. (Michael Holden; Nicolas Delame pour le service français)