Brexit: Merkel compte sur les discussions entre May et les travaillistes

DUBLIN, 4 avril (Reuters) - En déplacement à Dublin, la chancelière allemande Angela Merkel a espéré jeudi que les discussions en cours à Londres entre le gouvernement britannique et l'opposition travailliste permettraient d'aboutir à une position commune d'ici au sommet européen extraordinaire du 10 avril à même d'éviter un Brexit sans accord.

"Nous espérons que les discussions intensives à Londres pourront aboutir, même mercredi prochain quand nous aurons notre sommet extraordinaire, à une position que la Première ministre britannique Theresa May pourra nous présenter et dont nous pourrons discuter", a dit la dirigeante allemande lors d'une conférence de presse commune avec le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.

"Nous nous réunirons alors à 27. Jusqu'à la dernière heure, nous ferons tout, ainsi que je l'ai déjà dit, pour éviter un départ désordonné (ndlr, sans accord)", a ajouté la dirigeante allemande.

Angela Merkel a insisté sur l'évolution de la situation au Royaume-Uni, où Theresa May a pris un virage à 180° en annonçant mardi soir qu'elle rechercherait une solution avec l'opposition travailliste pour trouver enfin une majorité autour de l'Accord de retrait et qu'elle entendait demander aux Européens un nouveau report, le plus bref possible, de la date du Brexit.

Varadkar, dont le pays est en première ligne puisqu'il partagera après le Brexit la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et un Etat membre de l'UE, a pour sa part appelé ses partenaires européens à être patients tant que les discussions entre partis se poursuivaient à Londres.

L'objectif, a-t-il dit, est d'éviter un "no deal", "une issue que nul d'entre nous ne veut voir".

"Le feuilleton continue à Londres et je pense que nous devons être patients et compréhensifs à l'égard de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Mais, bien sûr, toute nouvelle extension (du Brexit) devra nécessiter et devra avoir une solution crédible et réaliste", a ajouté Varadkar.

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit (Padraic Halpin Henri-Pierre André pour le service français)