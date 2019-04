Brexit-Moscovici a "l'intuition" qu'il n'y aura pas de "no-deal" vendredi

PARIS, 8 avril (Reuters) - Le commissaire européen aux Affaire économiques, Pierre Moscovici, s'est déclaré lundi "persuadé" que le Royaume-Uni ne quitterait pas l'Union européenne vendredi sans accord de retrait négocié, avant de tempérer ses propos.

Le Brexit est théoriquement fixé au 12 avril mais tous les cas de figure demeurent envisageables.

"Je ne suis pas là pour donner une atmosphère catastrophiste, je suis persuadé que le 'no-deal' n'interviendra pas le 12 avril", a dit l'ex-ministre français de l'Economie et des Finances sur franceinfo.

Prié de préciser ses propos, Pierre Moscovici a par la suite invoqué une simple "intuition".

"J'ai parlé trop vite", a-t-il déclaré. "Je vais corriger : je crois, j'espère qu'il n'y aura pas de sortie désordonnée pour deux raisons : la première, c'est parce que je pense qu'un 'no-deal' est vraiment la plus mauvaise des solutions et pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne."

"La deuxième, a-t-il poursuivi, c'est que ça n'est souhaité ni du côté européen, ni du côté britannique."

Le scénario d'un report sera examiné mercredi à Bruxelles, où les dirigeants européens se réunissent en sommet extraordinaire.

