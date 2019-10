Brexit-"Nous avons besoin de négocier", dit Barclay

LONDRES, 3 octobre (Reuters) - La Grande-Bretagne a soumis à Bruxelles une proposition constructive pour sortir de l'impasse sur le Brexit et souhaite maintenant négocier un accord de sortie de l'UE avec les "27", a déclaré jeudi le secrétaire au Brexit, Stephen Barclay.

"Nous sommes focalisés sur la conclusion d'un accord parce que nous pensons que c'est la meilleure façon d'aller de l'avant", a-t-il déclaré. "Ce sont des propositions sérieuses et nous avons clairement besoin de négocier avec l'UE pour les faire avancer."

"Un 'no deal' serait évidemment beaucoup moins bénéfique qu'une sortie douce et ordonnée, et, s'il n'y a pas d'accord, il faudra évidemment que le gouvernement irlandais procède à des contrôles", a-t-il poursuivi, tout en se félicitant de la réaction de Bruxelles aux propositions formulées mercredi par le Premier ministre britannique.

"Ils ont pu constater que nous étions créatifs et ouverts. Ils ont reconnu qu'un travail sérieux avait été accompli", s'est-il félicité.

Boris Johnson a annoncé mercredi avoir soumis à l'UE des propositions "constructives et raisonnables" à même d'ouvrir la voie à un nouvel accord, tout en promettant à nouveau que le Royaume-Uni quitterait l'Union le 31 octobre "quoi qu'il arrive".

La Commission européenne a parlé de "points positifs", mais juge qu'il reste encore "quelques points problématiques qui nécessiteront des travaux supplémentaires dans les prochains jours".

Le plan proposé par le Premier ministre britannique implique que l'Irlande du Nord reste dans le marché unique européen jusqu'en 2025 au moins mais quitte l'union douanière en même temps que le reste du Royaume-Uni. (Guy Faulconbridge et Andrew MacAskill, Jean-Philippe Lefief pour le service français)