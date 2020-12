Brexit-Nouvelle ère en vue alors que le parlement à Londres a approuvé l'accord

par William James et Gabriela Baczynska

LONDRES/BRUXELLES, 31 décembre (Reuters) - Les parlementaires britanniques ont approuvé mercredi l'accord commercial post-Brexit conclu par le Premier ministre Boris Johnson avec l'Union européenne, alors que Britanniques et Européens se préparent à ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations à l'approche du moment effectif de leur divorce.

Bruxelles et Londres ont signé mercredi l'accord commercial dont le parlement britannique va désormais finaliser la mise en oeuvre. Après quatre ans de négociations, les négociateurs européens et britanniques se sont entendus jeudi dernier sur un accord préservant l'accès du Royaume-Uni au marché unique sans droits de douane ni quotas.

Les deux camps disent y voir une chance d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations nouées sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale, même si le Royaume-Uni a souvent semblé réfractaire à une intégration politique et économique toujours plus poussée.

S'exprimant lors d'une session extraordinaire du parlement britannique, Boris Johnson a déclaré qu'il espérait travailler "main dans la main" avec l'UE lorsque les intérêts des deux camps seront alignés, tout en jouissant de la souveraineté retrouvée du Royaume-Uni pour redessiner l'économie britannique.

"Le Brexit n'est pas une fin mais un début", a dit le dirigeant conservateur. "Il appartient désormais à nous tous de faire le meilleur usage des pouvoirs que nous retrouvons, des outils que nous avons repris entre nos mains".

La Chambre des communes s'est prononcée à 521 voix contre 73 en faveur de la mise en oeuvre de l'accord commercial post-Brexit.

La reine Elizabeth II a donné l'approbation finale à la loi permettant au gouvernement de mettre en oeuvre et de ratifier l'accord conclu avec l'Union européenne. Il s'agissait d'une formalité après l'adoption du texte par les députés.

Dans un message publié sur Twitter dans la nuit de mercredi à jeudi, la Chambre des Lords a indiqué avoir été notifié de l'"assentiment royal".

"AVENIR"

Plusieurs voix ont cependant fait entendre leur mécontentement depuis que Bruxelles et Londres sont parvenus à un accord jeudi dernier.

L'opposition travailliste considère le texte comme insuffisant et souligne qu'il ne protège pas les échanges dans le secteur des services, tandis que les pêcheurs britanniques ont reproché à Boris Johnson d'avoir capitulé au détriment de leurs intérêts. Le statut de l'Irlande du Nord demeure par ailleurs assez flou.

Malgré tout, Boris Johnson a obtenu le soutien des plus fervents "Brexiters" dans les rangs de son Parti conservateur, réalisant une rupture avec l'UE plus radicale que beaucoup ne l'imaginaient au moment du référendum de juin 2016 lors duquel les Britanniques se sont majoritairement prononcés en faveur d'une sortie du bloc communautaire.

Le député eurosceptique Bill Cash a déclaré que Boris Johnson avait sauvé la démocratie britannique après quatre décennies d'"assujettissement" à Bruxelles.

Plus tôt dans la journée mercredi, à Bruxelles, l'accord commercial post-Brexit a été signé par les plus hauts représentants de l'exécutif européen. "Il est de la plus haute importance que l'Union européenne et le Royaume-Uni se tournent vers l'avenir pour ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations", a dit l'UE dans un communiqué.

Si le Royaume-Uni a formellement quitté l'UE le 31 janvier dernier, il est resté depuis lors intégré au marché unique et soumis aux normes européennes dans le cadre d'une période de transition qui prend fin ce jeudi à 23h00 GMT.

L'accord post-Brexit sera en vigueur jusqu'à fin février, moment où le Parlement européen doit se prononcer sur le texte, qui deviendra alors permanent s'il est approuvé par les élus à Bruxelles. (version française Jean Terzian)