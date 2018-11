Brexit-Peter Altmaier exclut une renégociation de l'accord

BERLIN, 19 novembre (Reuters) - Le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, a exclu lundi une renégociation de l'accord de Brexit intervenu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, dans le but de le rendre plus acceptable aux députés britanniques qui s'y opposent en l'état.

"J'estime que nous devons nous en tenir à ce que nous avons (négocié) et de la sorte, nous renforcerons la position de (la Première ministre britannique) Theresa May lorsqu'elle soumettra cet accord à un vote (au parlement britannique)", a dit le ministre allemand à la chaîne publique ZDF.

L'accord intervenu entre l'UE et Londres a provoqué la démission de quatre membres du gouvernement britannique, dont le ministre du Brexit Dominic Raab, et il a attisé une fronde dans les rangs des députés conservateurs, dont une partie cherche à obtenir la tenue d'un vote de défiance contre Theresa May. (Joseph Nasr; Eric Faye pour le service français)