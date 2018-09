Brexit: Probable sommet extraordinaire de l'UE à la mi-novembre

(Actualisé tout du long, nouvelles sources)

BRUXELLES, 10 septembre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne devraient se réunir en sommet extraordinaire à la mi-novembre, époque à laquelle ils espèrent pouvoir entériner un accord sur le Brexit, ont déclaré lundi plusieurs diplomates et responsables.

La question de la frontière irlandaise restant le principal point d'accroc aux négociations, les ministres européens qui se réuniront mardi à Bruxelles devraient discuter de la tenue d'un sommet extraordinaire en novembre car ils ne s'attendent plus à un accord à temps pour le conseil européen prévu les 18 et 19 octobre.

Un peu plus tôt, Michel Barnier, négociateur en chef des Européens sur le Brexit, avait estimé "réaliste" un accord avec Londres dans un délai de six à huit semaines - soit à la toute fin octobre ou début novembre. Ses déclarations, lors d'un déplacement en Slovénie, ont fait monter la livre sterling qui a atteint son plus haut niveau en cinq semaines.

A en croire certains diplomates, la date du 13 novembre - avancée plus tôt par le quotidien britannique The Guardian - est envisagée pour le sommet extraordinaire, mais selon d'autres responsables, ce n'est qu'un objectif qui reste à préciser.

Un accord avec la Grande-Bretagne en décembre, voire en janvier, laisserait encore suffisamment de temps aux parlements britannique et européen pour le ratifier, déclarent certains responsables européens.

Le scénario le moins probable, mais que certains diplomates européens n'excluent pas, serait que le Royaume-Uni réclame une prolongation des négociations au-delà de la date retenue pour le Brexit - le 29 mars 2019.

Une telle prolongation serait, sur un plan politique intérieur, très délicate pour la Première ministre Theresa May, pressée par certaines franges du Parti conservateur de respecter la date de retrait. Et les 27 autres membres de l'UE devraient s'entendre, à l'unanimité, sur une telle prolongation.

On estime en fait, de source européenne, que cela ne serait possible que si les négociateurs étaient tout près de conclure un accord et manquaient de temps pour des raisons purement techniques, et non pas du fait de dissensions politiques.

Quoi qu'il en soit, une prolongation ne serait possible que de quelques semaines car l'actuel parlement, qui doit entériner tout accord sur le Brexit, tiendra sa dernière séance plénière du 15 au 18 avril, des élections européennes étaient prévues dans la seconde quinzaine de mai.

