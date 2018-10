Brexit-Quarante députés tories prêts à rejeter le plan de May -Baker

LONDRES, 9 octobre (Reuters) - Au moins 40 députés du Parti conservateur de la Première ministre britannique Theresa May sont prêts à rejeter son plan sur le Brexit s'il laisse le Royaume-Uni encore à moitié dans l'Union européenne, a déclaré mardi un député tory frondeur, Steve Baker.

"D'après mes calculs, au moins 40 de mes collègues n'accepteront pas le plan de Chequers, 'à moitié dedans, à moitié dehors', pas plus qu'une clause de sauvegarde (backstop), qui nous laisserait dans le marché intérieur et dans l'union douanière", a-t-il dit à la BBC-radio.

"Mes collègues ne toléreront pas un Brexit à moitié", a dit le député, qui a été l'adjoint du ministre du Brexit dans le gouvernement May, jusqu'à sa démission, le 9 juillet dernier, en signe de protestation contre le plan de Chequers de Theresa May.

La mise en place d'une clause de sauvegarde, qui viserait à empêcher la réapparition d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, constitue l'un des principaux points de blocage des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le "backstop" reviendrait à mettre en place des contrôles entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et à créer ainsi de fait une frontière en mer d'Irlande. (Guy Faulconbridge; Eric Faye pour le service français)