Brexit-Tusk veut convoquer un Conseil extraordinaire mi-novembre

(Actualisé avec Kurz, dernier paragraphe)

SALZBOURG, Autriche, 19 septembre (Reuters) - Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé mercredi son intention de convoquer à la mi-novembre un Conseil européen extraordinaire consacré au Brexit.

"Les négociations sur le Brexit entrent dans leur phase décisive", a déclaré Donald Tusk lors d'une conférence de presse à Salzbourg, où se tient mercredi soir et jeudi une réunion informelle des chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Huit portant en grande partie sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE.

"Plusieurs scénarios sont encore possibles aujourd'hui mais j'aimerais souligner que certaines des propositions de la Première ministre (britannique Theresa) May dans (son plan de sortie de) Chequers signalent une évolution positive de l'approche du Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

Le président du Conseil européen a noté notamment que Londres se disait prêt à travailler étroitement avec l'UE sur les questions de sécurité et de politique étrangère après le Brexit, qui prendra effet le 29 mars 2019 à 23h00 GMT.

Il a toutefois ajouté que les propositions du plan de Chequers sur la frontière irlandaise et la future relation commerciale avec l'Union européenne "doivent être retravaillées et faire l'objet de plus amples négociations".

"Il y a plus d'espoir aujourd'hui mais il y a certainement moins de temps", a ajouté Donald Tusk. "Nous devons employer chaque jour qui vient aux discussions, que j'aimerais toujours finaliser cet automne", a-t-il dit.

La tenue de ce sommet extraordinaire, qui était dans les tuyaux depuis des semaines, a été confirmée par Sebastian Kurz. "Nous proposerons un sommet européen spécial sur le Brexit en novembre", a dit le chancelier autrichien à l'ouverture de la réunion de Salzbourg. (Gabriela Baczynska Jean-Stéphane Brosse pour le service français, édité par Henri-Pierre André)