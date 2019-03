Brexit: Un ministre de May veut un eurosceptique pour la suite des négociations

LONDRES, 31 mars (Reuters) - Le Parti conservateur doit nommer un eurosceptique pour mener la prochaine phase de négociations du Brexit avec les Européens, portant notamment sur la future relation commerciale avec le continent, rapporte dimanche soir The Telegraph, citant le ministre des Transports.

Ces déclarations de Chris Grayling, qui dirigea la campagne de Theresa May à l'été 2016 pour la succession de David Cameron, interviennent alors que la Première ministre est soumise à des intenses et contradictoires de son propre gouvernement et de son propre Parti conservateur.

Plusieurs ministres opposés ou favorables au Brexit menacent de démissionner si Theresa May ne se contente pas de défendre son accord dans les prochains jours, rapportait ce week-end le Sunday Times.

Les députés britanniques, qui ont rejeté pour la troisième fois vendredi l'Accord de retrait négocié par May, se réuniront de nouveau lundi pour voter sur des solutions alternatives au Withdrawal Bill, après un an et demi de négociations, en novembre dernier.

(Arthur Connan pour le service français)