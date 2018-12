Brexit-Un nouveau référendum briserait la confiance des Britanniques, dit May

LONDRES, 17 décembre (Reuters) - La Première ministre britannique Theresa May va exprimer lundi devant le Parlement son opposition à la tenue d'un nouveau référendum sur le Brexit, qui pourrait "briser la confiance" des Britanniques et causer des "dégâts irréparables".

Theresa May a annoncé en début de semaine le report sine die de la ratification de l'accord conclu avec l'Union à la Chambre des communes, de peur qu'il ne soit rejeté, et a échappé mercredi à un vote de défiance des députés conservateurs.

De plus en plus de personnalités politiques appellent à la tenue d'un nouveau référendum afin de sortir de l'impasse politique. Mais le gouvernement de Theresa May a exclu ce scénario, estimant qu'il aggraverait les divisions et qu'il trahirait la décision des Britanniques qui ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2016.

Cela augmenterait les risques d'un Brexit sans accord à moins de quatre mois de la date-butoir pour la sortie du Royaume-Uni de l'UE (le 29 mars 2019 en fin de journée).

"Ne brisons pas la confiance des Britanniques en essayant d'organiser un nouveau référendum", dira-t-elle aux députés selon des extraits de son discours diffusés dimanche soir.

"Un autre vote causerait des dégâts irréparables à l'intégrité de nos politiques, car cela dirait aux millions de Britanniques qui font confiance à la démocratie, que cette démocratie ne fonctionne pas."

May s'est rendue à Bruxelles jeudi pour tenter d'obtenir des "réassurances" à même de dissiper les réserves des élus britanniques, mais ses interlocuteurs ont exclu de rouvrir les négociations. (Elizabeth Piper; Arthur Connan pour le service français)