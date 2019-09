Brexit-Une élection est le seul moyen de sortir de l'impasse, dit Johnson

LONDRES, 10 septembre (Reuters) - Une élection est le seul moyen de sortir de l'impasse sur le Brexit, a déclaré lundi soir le Premier ministre britannique Boris Johnson, avant un vote à la Chambre des communes sur une motion du gouvernement proposant la tenue d'élections législatives anticipées le 15 octobre.

"Monsieur le président (de la Chambre des communes), je présente à nouveau une motion pour des élections anticipées, je n'en veux pas, j'espérais que cette étape serait inutile", a-t-il indiqué.

"Pourtant, je me suis fait à l'idée qu'une élection est le seul moyen de sortir de l'impasse à la Chambre (des communes) et de servir l'intérêt national en donnant à tout Premier ministre le mandat le meilleur mandat possible pour négocier en faveur de notre pays lors du Conseil européen du mois prochain".

Boris Johnson a ajouté que si le Parlement ne votait pas pour en faveur de la tenue d'élections anticipées, il se rendrait au Conseil européen du 18 octobre pour tenter de conclure un nouvel accord, mais qu'il ne demanderait pas un nouveau report du Brexit. (William James et Kylie MacLellan; Arthur Connan pour le service français)